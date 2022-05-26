Sörloth Fener’e yakın

GELECEK sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmayı hedefleyen ve teknik direktör konusunda İsmail Kartal ile Portekizli Jorge Jesus hakkında kesin kararı pazartesi gününe kadar verecek olan F.Bahçe, golcü transferi konusunda kararını verdi. İsmail Kartal ve Jorge Jesus'tan rapor alan sarı-lacivertliler Aleksander Sörloth transferine ilişkin iki hocadan da onay aldı. Norveçli futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmede anlaşma sağladı. Geçen sezon Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Sörloth'un bu kez yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Kiralık oynamasının sıkıntı yarattığını belirten Norveçli futbolcu, bonservisinin alınmasını istedi. Oyuncuyla 2.6 milyon Euro karşılığı 3 yıllık sözleşme için uzlaşma sağlandı. Kanarya'nın RB Leipzig'le görüşmelere başladığı öne sürüldü. Alman takımı ilk aşamada 12 milyon Euro bonservis istediğini sarı-lacivertlilere bildirdi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bu hafta başında çıktığı televizyon programında "Luis Suarez mi, Alexander Sörloth mu?" sorusuna F.Bahçe Başkanı,"RB Leipzig ile görüştük. Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim" yanıtını vermişti.