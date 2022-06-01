Final maçı biletleri öğrencilere ücretsiz

Bandırmaspor Asbaşkanı Adem Yılmaz, Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde yarın Kocaeli'nde oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor maçının biletlerinin üniversite öğrencilerine ücretsiz olacağını açıkladı. Yılmaz ayrıca öğrencilerin Passolig kartlarının da ücretsiz olarak temin edileceğini söyledi. Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, Bandırmaspor yönetimi olarak inanılmaz bir heyecan var. Allah izin verirse Bandırmaspor'umuzun final maçı olacak ve sezonu da güzel bitirmek istiyoruz. 1965 yılında kurulan bu takım inşallah Süper Lig 'e çıkacak. Biletler satışa sunuldu. Doğu ve güney cephesi tamamen Bandırmaspor'a tahsis edildi. Passolig'i olan herkes Bandırmaspor maçına gidebilecek. Sadece üniversite öğrencilerimize has, adet kaç olursa olsun, maça gelmek isteyen otobüs biletleri dahil passolig biletleri hepsini Bandırmaspor yönetimi olarak karşılayacağız" dedi.

MÜCADELEYİ HAKEM MELER YÖNETECEK

SPOR Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında yarın oynanacak Play-Off final karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. 36 yaşındaki hakem en son Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor-Kayserispor mücadelesini yönetmişti.