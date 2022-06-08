45 Barbaros Gençlik alkışlarla kupayı aldı

MANİSA 1. Amatör Küme Kaan Yıldız Plastik Sezonu Yaz Ligi'nde şampiyonluğu ilan eden 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü kupasına kavuştu. 45 Barbaros Gençlik, ligin son haftasında oynadığı Dış Mahalle Yıldırımspor maçı öncesi şampiyonluk kupasını Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı'nın elinden aldı. Sekiz Eylül Futbol Sahası'nda gerçekleşen kupa töreninde konuşan Atlı, "Manisa Amatör Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu il temsilcisi olarak bir sezonun emeğini ödüllendirmek, onore etmek için kupayı takdim ediyoruz. Play-Off maçı oynayacaksınız. Başarılar diyoruz. Şampiyonluk helal olsun" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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