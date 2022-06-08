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Fener avantajı kaptı

Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Efes’i seyircisi önünde mağlup etmeyi başardı Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Lig Play-Off final serisinin ilk maçında Efes’i sahasında 9 sayı farkla yenerek 1-0 öne geçti

8.6.2022

Fener avantajı kaptı

ING Basketbol Süper Ligi Play- Off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 85-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve baskılı oyunuyla rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ve Vesely'nin basketleriyle 5-0 öne geçti. İlk çeyreği Anadolu Efes, Dunston'ın basketiyle 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin hemen başında De Colo ve Metecan Birsen ile seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, skor üstünlüğünü ele geçirdi: 24-20. Etkili savunmasıyla 15. dakikaya kadar rakibine sadece iki sayı şansı veren ev sahibi ekip, farkı 7 sayıya (29-22) çıkardı.

F.BAHÇE OYUNU DOMİNE ETTİ
İki takım soyunma odasına 37-37 eşitlikle gitti. Fenerbahçe Beko, Vesely ve Henry'nin etkili oyunuyla 25. dakikayı 47-41 önde geçti. Beabois'in üç sayılık basketlerine Booker ile yanıt veren ve 28. dakikada farkı 10 sayıya kadar (59-49) çıkaran sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 59-53 skor üstünlüğüyle girdi. Seyircisinin coşkulu desteğini arkasına alan ve 34. dakika içinde farkı 11 sayıya (72-61) kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, kalan bölümde oyunu tamamen domine ederek salondan 85-76 galip ayrıldı. Seride ikinci maç yarın yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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