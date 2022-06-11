A Millilerden bir zafer daha

Stat: Lüksemburg

Hakemler: Antonio Emanuel Carvalho Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

LÜKSEMBURG: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Bonhert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Martins (Dk. 63 Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Gerson), Rodrigues

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu)

Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 35 Barreiro (Lüksemburg)

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

51. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.

59. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2.

Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.