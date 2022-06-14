Guevin Tormin veda etti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, yaprak dökümü sürüyor. Serge Tabekou, Dever Orgill, Özgür Çek, Andre Souza, Nino Kouter, Ahmet Kesim, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Okan Eken ve Anıl Koç'la yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda, Fransız orta saha Guevin Tormin de veda hazırlığında. Fransa 2. Lig ekibi Chateauroux'tan sezon başında gelen, kupada 2, ligde 5 toplam 7 maçta 229 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gol attı. Devre arasında Portekiz 2. Lig ekibi Mafra'ya giden Guevin Tormin'in sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.
YASİN PEHLİVAN AYRILIYOR
Manisa FK'da, devre arasında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan gelen orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan da kadroda düşünülmüyor. Geride kalan sezonda 1. Lig'de 10 maçın 6'sında ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 552 dakikada sahada kaldı. Futbol direktörü Levent Devrim ile teknik direktör Levent Eriş'in, Yasin'i yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi. ■ ÜMİT YÖNEY