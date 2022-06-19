Manisa’nın madalya avcısı Ahmet Bayram

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 3. kez düzenlenen İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na da damga vurdu. Katıldığı birçok yarışta kürsüde yer alan Ahmet Bayram, 21 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı sporcu, ilerleyen yaşına karşı azmiyle önemli bir derece elde etti ve genel klasmanda 3. oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen Ahmet Bayram bu yarışı da boş geçmedi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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