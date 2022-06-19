Pınar KSK’ye hücum

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar KSK ile yollarını ayıran Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Mahir Ağva'yla anlaşma sağlayan Galatasaray NEF, yeşil-kırmızılıların bir oyuncusuna daha kanca attı. Tüm yabancılarıyla vedalaşma kararı alan Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonki yıldızlarından Bonzie Colson, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Galatasaray'ın ABD'li kısa forveti kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 26 yaşındaki Colson, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilerek geldiği KSK'de geçen yıl ligde 16.2 sayı, 6.9 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.5 asist ortalaması yakalamıştı.



SEMİH ERDEN GİTTİ, METEHAN YOLDA

Pınar Karşıyaka'nın 3 sezondur formasını giyen Amath M'Baye'ye de Anadolu Efes talip oldu. İzmir ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusu pivot Semih Erden ise Türk Telekom ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'tan Ercan Osmani'yi isteyen ancak Darüşşafaka'ya kaptıran Pınar Karşıyaka bu kez gözünü bir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'a çevirdi. KSK, Metehan Akyel'i gündemine aldı. Yeşil-kırmızılı yönetimin 25 yaşındaki pivot ile önümüzdeki hafta içinde bir görüşme yapacağı, transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.





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