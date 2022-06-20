Dzyuba iddiası

Galatasaray yönetimi, dış transferde yıldız bir ismi gündemine aldı. Yeni sezon öncesi takımı teknik direktör Okan Buruk'a emanet etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Zenit'ten ayrılan Artem Dzyuba'da da kanca attı. Fenerbahçe'nin de listesinde olan Artem Dzyuba için Galatasaray yönetiminin kesenin ağzını açtığı belirtildi. 33 yaşındaki santrafor geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Lig'e damgasını vurdu. Artem Dzyuba 39 resmi müsabakada oynama şansı yakaladı. Tecrübeli golcü bu süreçte rakip fileleri tam 13 kez havalandırdı. Artem Dzyuba takım arkadaşlarına ise 10 gol pası verdi.



HEP ÜLKESİNDE OYNADI

Rus forvet kariyeri boyunca ilk kez ülkesinin dışında bir takımda forma giymeye hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Dzyuba daha önce Spartak Moskova, Tom Tomsk, Rostov, Zenit ve Arsenal Tula'da da forma giydi.



NELSSON'A TALİP VAR

Sezon başında Galatasaray'a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle FC Kopenhag'tan katılan Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Son olarak İtalya basını yetenekli futbolcu ile ilgili bir transfer iddiası ortaya attı. FootballNews24 adlı sitede yer alan habere göre Serie A ekibi Torino'nun, Victor Nelsson ile ilgilendiği belirtildi. Defans oyuncusu bu sezon parçalı formayla çıktığı 48 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.





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