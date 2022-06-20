Manisa FK’dan iki bomba birden

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı bir takım kurarak girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, transferde iki yıldız isme kanca attı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Moldova 1. Lig ekibi FC Sheriff Tiraspol'un 26 yaşındaki Ganalı santraforu Abdul Basit Khalid ile 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Boban Nikolov'un transferi konusunda menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Geride kalan sezonda şampiyonluk yaşayan iki oyuncunun gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Khalid, Gana'da Dreams FC, Kosova'da FC Prishtina, Arnavutluk'ta KF Teuta, Makedonya'da Makedonija Gjorce Petrov, Tunus'ta Esperance Tunis formalarını da giydi.



5 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Yıldız golcü, geçen sezon 16 lig, 2 Avrupa Ligi maçında 5 gol attı, 3 asist yaptı. Bregalnitsa'da futbola başlayan, Romanya'da Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde de oynayan Nikolov, Farul Constanta, Vardar, Fehervar, Lecce'de de görev yaptı. Yıldız isim, geride kalan sezonda ligde 14, kupada 2, Avrupa Ligi'nde 2, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta oynadı.



■ SERVET SARUN

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