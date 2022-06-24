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Haberler Spor Fırtına’da gündem forvet transferi

Fırtına’da gündem forvet transferi

24.6.2022

Fırtına’da gündem forvet transferi
TRABZONSPOR, hem Umut Bozok hem de Haji Wright ile temasları sıklaştırdı. Süper Lig'e damga vuran yıldızlardan Umut Bozok Kasımpaşa formasıyla 20 gol atarak kralı oldu. ABD'li Wright ise Antalyaspor formasıyla çıktığı 31 maçta 14 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Trabzonspor yönetimi her iki oyuncuyla da kurulan temaslarda önemli mesafe aldı. Antalyaspor'la kiralık sözleşmesi biten 24 yaşındaki Wrihgt, bordo-mavili formayı giymeyi çok istiyor. Bonservis konusunda ise Sönderjyske Kulübü'yle pazarlıklar sürüyor. Fırtına, bonservisi Lorient'te olan Umut Bozok için kulübüyle anlaşırken, başarılı oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Bilindiği gibi Umut Bozok Galatasaray formasını giymek istediğini de söylemişti.
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