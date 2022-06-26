Abdülkerim geldi Marcao gidiyor

Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatmaya başladı. Geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan sarıkırmızılılar Konyaspor'dan savunmacı Abdülkerim Bardakçı'yı alarak operasyona başlayan G.Saray, Brezilyalı stoperi Marcao ile de yol ayrımına geldi. Bugüne dek transferde birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette bu kez kazanan sarı-kırmızılılar oldu.

PAZARLIK SÜRÜYOR

En yakın örnekler olarak 2019'da Vedat Muriç'i, 2021'de de İrfan Can Kahveci'yi ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'yı son dakika hamlesiyle Fenerbahçe'nin elinden aldı. Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi ise Marcao'nun ayrılışında. Brezilyalı stoper için Sevilla daha önce 12 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Rus ekibi Zenit'in resmi teklifi de kulübe ulaştı. 26 yaşındaki oyuncu için Rus kulübü Zenit Galatasaray'ın kapısını 15 milyon Euro'dan açtı. Sevilla ve Zenit'le görüşme devam ederken Galatasaray 20 milyon Euro'ya yakın bir bedel istiyor. Ancak Marcao'nun Rusya'ya gitmek istemediği de öne sürüldü.

İMZAYI ATTI

GALATASARAY'DAN KAP'a yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. Abdülkerim'e 2022-2023 sezonu için 17 milyon, 2023-2024 sezonu için 19 milyon 550 bin, 2024-2025 sezonu için de 23 milyon 460 bin lira, kulüp tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde ise 2025-2026 sezonu için 29 milyon 325 bin lira ücret ödeneceği kaydedildi.