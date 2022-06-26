Kartal’dan Larsen çalımı

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan, gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in bitirici bir golcü eksikliğinden yakındığı Beşiktaş'ta yönetim, santrfor çalışmalarında da ince eleyip sık dokuyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Hollandalı golcü Wout Weghorst ile geçtiğimiz günlerde prensipte anlaşan siyah-beyazlı yöneticiler, yıldız bir ismi daha gündemine aldı. Kartal, Trabzonspor'un da listesinde yer alan Hollanda ekibi Groningen'in Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen'e kanca attı. İtalya temsilcisi Bologna ve Fransa ekibi Strasbourg'un da peşinde olduğu 22 yaşındaki forveti Groningen bırakmak istemiyor.

BIRAKMAK İSTEMİYOR

Hollanda basını konuyla ilgili haberlere yer verip Beşiktaş'ın oyuncuya yoğun ilgisini doğrularken, "Groningen, yalnızca reddedilemeyecek kadar yüksek bir transfer teklifi yapılırsa Strand Larsen'i satmaya istekli durumda. Kulüp, nitelikleri gollerin garantisi olduğu için forvetin bir yıl daha kalmasını tercih ediyor" ifadelerini de kullandı.