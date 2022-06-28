Cordoba hamlesi

HÜCUM hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen 29 yaşındaki Jhon Cordoba için harekete geçtiği ve Kolombiyalı golcünün menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi. Kurmaylar Krasnodar yönetimine satın alma opsiyonlu bir teklif sunmayı da planlıyor. Jhon Cordoba'nın da takımından ayrılmak istediği ve sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus takımlarında forma giyen futbolcuların takımdan ayrılma hakkı 1 yıl daha uzatılmıştı. Cordoba'nın transfer edilmesi durumunda bonservis ödenmeyebilir.

ALTIN ÇOCUK ARDA

F.Bahçe'nin göz bebeği olan Arda Güler'in yükselişi, piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt'a göre genç yıldız, 17 yaş altında 6 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı dördüncü oyuncusu konumunda. Listenin ilk sırasında 60 milyon Euro ile Barcelona'dan Gavi, 2. sırada 15 milyon Euro ile Dortmund'dan Moukoko, 3. sırada ise 10 milyon Euro ile Santos'tan Angelo yer aldı.

BRUMA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR GELDİ

Fenerbahçe'nin PSV'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, sarı-lacivertlilerin büyük bir kulüp olduğunu ve kendisinin de kulübe katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi. Bruma, "Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Potansiyelimi biliyorum. Yavaş yavaş yüzde 100'üme ulaşmak istiyorum" diye konuştu. Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum" açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden bahseden Bruma, "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim" dedi.