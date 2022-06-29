Madalya yağmuru

Milli güreşçi Muhammet Karavuş, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya elde etti. Muhammet, ilk turda İspanyol Levan Metreveli Vartanov'u, yarı finalde de Studd Obispado Morris'i yenerek finale yükseldi. Muhammet, finalde bir kez daha karşılaştığı İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 yendi. Samet Ak 74 kiloda, çeyrek finalde Arnavut sporcu Islam Dudaev'i, yarı finalde de Cezayirli Abdelkader Ikkal'ı yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, Mısırlı Amr Hussen'e 11-1 teknik üstünlükle kaybedip, gümüş madalyada kaldı.

SALİM ERCAN'DAN BRONZ MADALYA

86 kiloda Fatih Erdin, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Choiras Charalambos'u, yarı finalde de Arnavutluk'tan Osman Hajdari'yi yenerek finale yükseldi. Fatih, finalde San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 yenildi. 97 kiloda Feyzullah, ilk turda İtalyan Simone Iannattoni'yi, çeyrek finalde Mısırlı Mostafa Elders ve yarı finalde de Tunuslu Mohamed Saadoui'yi yenerek finale yükseldi. Feyzullah, finalde Makedonyalı Magomedgadji Nurov'a 4-3 kaybederek gümüş madalyada kaldı. 125 kiloda ise Salim Ercan, Cezayirli Mohamed Khelil'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya aldı.