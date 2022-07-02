Aliağa FK tam gaz

BAL ekibi, dış transferde Hayrullah Çelik , Muhammet Yasin , içerde Barış, İlker ve Alper ile sözleşme yaptı

BÖLGESEL Amatör Lig'in iddialı ekibi Aliağa FK transferde atağa kalktı. Teknik direktör Hakan Şapçı ile yolları ayırıp Ali Beykoz ile anlaşan Aliağa, iç ve dış transferde 6 isme imza attırdı. Sarı-siyahlılar, dış transferde Kuşadası'ndan savunma oyuncusu Hayrullah Çelik (33), 68 Aksaray Bld'den forvet Muhammet Ali Aydın (30) ve Artvin Hopa'dan orta saha Yasin Tosun ile (33) anlaşma sağladı. Aliağa FK yönetimi, iç transferde de önemli adımlar attı. Sarı-siyahlılar teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma Barış Tenşi, orta saha İlker Ataseven ve defansta görev yapan Alper Sürücü ile de yeniden anlaşma sağladı. ■ SERVET SARUN