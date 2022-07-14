Fenerbahçe’den dev çalım

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği sürerken Fenerbahçe art arda bombaları patlatmaya devam ediyor. Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan hatta sarı-kırmızılılar ile anlaştığı öne sürülen Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı lacivertli ekip Cagliari ile 6.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaştı. Haberde yer alan bilgiye göre; Joao Pedro'nun menajerleri, F.Bahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için yarın Türkiye'de olacak. Pedro ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

MENAJERİ SORUN ÇIKARMIŞTI

Bilindiği üzere daha önce Galatasaray, Joao Pedro ile anlaşmaya varmış fakat menajerlerin son derece yüksek rakamlar talep etmesiyle transfer görüşmeleri tıkanmıştı. Joao Pedro transferi için İtalyan ekibi Cagliari ile 3 milyon Euro'ya anlaşan Galatasaray, başarılı oyuncuyu da yıllık 2.2 milyon Euro'dan 3 sezon için ikna etti. Brezilyalı futbolcunun 4 temsilcisi ise bir anda fiyat yükseltip menajerlik ücreti olarak 2.6 milyon Euro

talep etmiş, G.Saray transferden vazgeçmişti.