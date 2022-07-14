Nazilli atağa kalktı

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, santrafor Yasin Ozan, stoper Hakkı Can Aksu ve kanat oyuncusu Yılmaz Basravi'ye imza attırmaya çok yakın. Kadrosunu 6 isimle güçlendiren Naz Naz, 3 transferi birden bitirme noktasına getirdi.

YASİN OZAN İMZAYA GELİYOR

SİYAH İnciler'in golcü Yasin Ozan transferinde büyük aşama kaydettiği ve ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Nazilli'ye gelmesi beklenen 30 yaşındaki santrforun kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Uşakspor ile sezonu 11 golle tamamlayan Yasin, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Koray Baykara'nın ayrılığının ardından temasa geçilen Hakkı Can Aksu transferi de büyük ölçüde tamamlandı. Diğer taraftan alternatif kanat arayışlarını sürdüren Naz Naz, aradığı oyuncuyu Göztepe'de buldu. Geride kalan sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu 32 maçta 4 gol kaydetti. ■ RAMAZAN AYDEMİR