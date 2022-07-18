Robert Lewandowski resmen Barcelona’da

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, 2012 yılından bu yana takımın formasını giyen Robert Lewandowski'nin İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. İspanyol devi de resmi siteden, Lewandowski'nin sağlık kontrolleri ve sözleşmeye imza atmak için İspanya'ya geleceğini duyurdu. Geçen sezon sonunda milli takım kampında Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Polonyalı golcünün bu sözleri Avrupa transfer piyasasını karıştırmıştı.



ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Kendisi yerine Haaland'ın transfer edilmek istendiğini öğrendikten sonra 8 yıl boyunca forma giydiği Alman devine tepki gösteren Lewa, Barcelona'ya gitmek istediğini açıklamıştı. Bayern Münih, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu takımda tutmak istediğini duyurduktan sonra Barcelona'nın yaptığı iki teklifi reddetti. Ancak yapılan son teklif 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus olunca transfer tamamlandı. Yıldız oyuncu önceki sabah yapılan son antrenmanda arkadaşlarıyla vedalaştı.

DİĞER