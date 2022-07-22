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Haberler Spor 3. transfer savaşı

3. transfer savaşı

Galatasaray ve Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı ile Joao Pedro transferlerinden sonra Nahuel Ferraresi için de karşı karşıya geldi

22.7.2022

3. transfer savaşı

Sezona yeni teknik direktörleri ile başlayan ezeli rakipler Galatasaray ve F.Bahçe, transferde büyük adımlar atıyor. Birçok dünya yıldızıyla görüşen ve transferleri bitiren Süper Lig'in 2 devi, Abdülkerim ve Joao Pedro'nun ardından 3. kez karşı karşıya geldiler. İki kulüp, İngiliz devi Manchester City'nin yıldızını kadrolarına katmak için yarışa girdi.

CITY SATMAK İSTİYOR
Brezilya basınından UOL'un haberine göre; 23 yaşındaki Venezüellalı stoper Nahuel Ferraresi ile hem G.Saray hem de F.Bahçe ilgileniyor. Sao Paulo'nun da Ferraresi ile ilgilendiği ancak İngiliz ekibi ile anlaşmaya varamadığı ifade edildi. Yarışta sadece G.Saray ile F.Bahçe'nin kaldığı belirtilirken, City'nin kiralamaya yanaşmadığı kaydedildi. City, Ferraresi'nin bonservisinin %50'si için 1 milyon Euro talep ederken, G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer girişimini buna göre yapacakları belirtildi.

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