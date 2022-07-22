Erce piyangosu

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'ya üç yıl önce kulübe bonservis bedeli kazandırarak yuvadan ayrılan eski kalecisi Erce Kardeşler'den piyango çıktı. Kırmızı- lacivertlilerin 2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'a satmasına rağmen yeni kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki file bekçisi, 400 bin Euro bonservis karşılığında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a transfer oldu. Altınordu, daha önce Trabzonspor'la yaptığı anlaşma gereği Erce'nin satışından yüzde 30 pay alacak. İzmir ekibinin kasasına Erce'nin transferinden 120 bin Euro para (2 milyon 160 bin TL) gireceği öğrenildi. Bursaspor altyapısında yetişip Altınordu'da profesyonel olan Erce, 7 sezon kırmızı-lacivertlilerde görev yapıp 2019 yazında Trabzonspor'a imza atmıştı.

KASASINI DOLDURACAK

TRABZONSPOR'DA sürekli yedek kulübesinde bekleyen Erce, geçen sezon Süper Lig'de 4 maça çıkıp şampiyonluk sevinci yaşadı. Altınordu, kadrosunda yer alan file bekçisi Ali Emre Yanar için Ankaragücü, Galatasaray ve Polonya ekibi Legia Varşova ile görüşüyor.

AKADEMİDEN TATLI ZİYARET

İzmir'de kendi tesislerinde sürdüren Altınordu'nun sürpriz ziyaretçileri vardı. Altınordu Futbol Akademisi idari ekibi ve teknik heyeti, Altınordu'nun önceki gün akşam yapılan antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Futbol Akademi ekibi, teknik direktör Ufuk Kahraman ve futbolcularla sohbet ederken, yeni sezon öncesi başarı dileklerinde bulundu. Geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde koruyan kırmızı-lacivertli futbolcuların, antrenmanlardaki hırsı ve motivasyonu ise dikkatlerden kaçmadı.