F.Bahçe iş bitirdi

Fenerbahçe'de transfer taarruzu devam ediyor. Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi sonrası Serdar Aziz'in sakatlanması, Tisserand'ın ise Udinese ile flört halinde olması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Yetkililer ilk olarak Fluminense forması giyen Nino için temasa geçtiler. Brezilya kulübünün genç oyuncu için istediği rakam Fenerbahçe tarafından pahalı bulunurken, ardından listede ikinci sırada yer alan Gustavo Henrique için gaza basıldı. Flamengo forması giyen Gustavo Henrique için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler 2.8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

İLK KEZ ÜLKESİ DIŞINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe 29 yaşındaki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varırken görüşmelerin tamamlanması için Sambacı stoperin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transferde son dakika bir pürüz çıkmaması halinde başarılı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. 1.96 boyundaki stoper, kariyerinde ilk kez ülkesinin dışına çıkacak. Futbola başladığı Santos'ta 138 resmi maçta süre alan Gustavo Henrique, Flamengo'da ise 81 müsabakada görev yaptı. Kariyerinde 15 gol ve 5 asisti bulunuyor.

LUİZ GUSTAVO AL NASSR'A GİTTİ

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği çözüme kavuştu. Jorge Jesus'un planlarında yer almayan ve yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Brezilyalı ön liberonun yeni rotası Suudi Arabistan oldu. Al Nassr, Gustavo'yu kadrosuna kattığını ve 35 yaşındaki yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Emre Belözoğlu yönetiminde formasını kaybeden Luiz Gustavo, Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde de Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın performansları sonrası iyice gözden düşmüştü. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından 'kulüp bul' talimatı verilen, UEFA listesine adı yazılmayan ve orta sahaya Willian Arao'nun da transfer edilmesiyle gözden çıkarılan tecrübeli oyuncu, bedelsiz olarak Al Nassr'ın yolunu tuttu.