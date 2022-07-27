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Haberler Spor Altınordu’da rota tekrar Şahverdi

Altınordu’da rota tekrar Şahverdi

Ufuk Kahraman’ın raporu doğrultusunda orta saha arayışını sürdüren İzmir ekibi, A.Gücü’nde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için devrede

27.7.2022

Altınordu’da rota tekrar Şahverdi

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon iddialı bir takım yaratmak isteyen Altınordu, orta saha pozisyonuna takviye arayışlarında gözünü tekrar Ankara'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertliler, bonservisi Ankaragücü'nde bulunan ve daha önce de nabız yokladığı Şahverdi Çetin'i tekrar gündemine aldı. İki sezondur Başkent temsilcisinde oynayan 21 yaşındaki futbolcu için temaslar yeniden kuruldu. Kırmızı- lacivertli yönetim, bu kez transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf edecek ve kiralama formülünü de deneyecek. Alman ekiplerinden Mainz 05 altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu ardından Darmstadt ve Eintracht Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra A takımına yükselmeyi başardı.

YUSUF SAKATLANDI
Bu arada Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın geçen sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın yeniden nüksettiği belirtildi. Antrenmanlarını takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde sürdüren Yusuf Yalçın Arslan'ın ancak 2-3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. ■ BERKE ÖZBAY

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