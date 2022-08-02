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Haberler Spor Pelkas Kartal’a dogru

Pelkas Kartal’a dogru

Fenerbahçe’de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Yunan oyuncuyu Beşiktaş transfer etmek istiyor

2.8.2022

Pelkas Kartal’a dogru
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'a Beşiktaş talip oldu. Ghezzal'a alternatif olacak bir oyun kurucu isteyen Valerien Ismael'e Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Pelkas'ı önerdi. Ismael, Yunan oyuncuya onay verirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Ali Koç ile görüşerek Yunan oyuncuyu istediği öne sürüldü. Çebi'nin Koç'a "Kaleci Utku Yuvakuran'ı size verelim" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe Pelkas'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlerken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Pelkas'ın eski kulübü PAOK da Pelkas'ı istiyor.
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