Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda kuralar, bugün çekilecek. Play-Off kuralarından UEFA Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00'te, Avrupa Ligi TSİ 14.00'te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakibi, Kopenhag'ın yanı sıra Kızılyıldız- Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak. Fenerbahçe'nin, UEFA 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımını geçmesi halinde muhtemel rakibi de belirlenecek. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor da Avrupa arenasındaki yoluna, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundan başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in İzlanda'nın Breidablik, Konyaspor'un ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.

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