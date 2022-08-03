Taylan George seferberliği

Pınar Karşıyaka'nın U16 Milli Takım'da forma giyen altyapı oyuncusu Taylan George Warren'ın ani rahatsızlığı yürekleri ağza getirdi. Milli kafileyle 6'ncı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) maçları için Slovakya'ya giden genç basketbolcunun kampta ağzında ve vücudunda yaralar çıktığı öğrenildi. Milli takım yetkililerinin çabasıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 16 yaşındaki Taylan George, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. İlk etapta anemi teşhisi konulan oyuncu için trombosit ihtiyacı duyurusu yapıldı.

FEDERASYON AÇIKLAMA YAPTI

Basketbol Federasyonu, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, "Taylan George'un yapılan tetkikleri sonucunda Türkiye'ye dönmesine karar verilmiş olup, EYOF yetkililerinin de desteğiyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz için kan ihtiyacı karşılanmış olup, durumu takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

NBA YILDIZLARI TAYLAN İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

SLOVAKYA'DA milli takım kampında geçirdiği rahatsızlık sonucu apar topar Türkiye'ye getirilen Taylan George için NBA yıldızları da seferber oldu. İlk etapta anemi teşhisi konulan oyuncu için yapılan trombosit ihtiyacı duyurusu, NBA'de forma giyen Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, İspanya'da Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı ve basketbol ailesinden yüzlerce kişinin paylaşımlarıyla anında karşılık buldu. Taylan için yapılan bağışlar sonrası trombosit ihtiyacı karşılanırken yıldız basketbolcular bu kez teşekkür mesajı yayınladı.