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Menemen şov

Sarı-lacivertli ekip yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına doludizgin devam ediyor. Kadrosunu daha önce 15 futbolcu ile güçlendiren İzmir temsilcisi Sakaryaspor'dan Ali Özgün ve Etimesgut Bld'den Oktay ile anlaştı

7.8.2022

Menemen şov

T FF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. tarafından hisseleri devralınan ve yeni sezon öncesinde kadrosunu 15 oyuncuyla takviye eden Menemen Futbol Kulübü, transfer şovuna devam ediyor. İzmir temsilcisi son olarak Ali Özgün ve Oktay Kancı ile de sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu 32 yaşındaki deneyimli forvet Ali Özgün, Waldh Mannheim, VfR Mannheim, TSG Weinheim, VfR Burstadt, Wormatia Worms, Gümüşhanespor, Osmanlıspor, Menemen Belediyespor ve son olarak Sakaryaspor'da forma giydi.

Karabiga Belediyespor'da futbol yaşamına başlayan 1993 doğumlu sol bek Oktay Kancı ise kendisini 1 yıl boyunca sarılacivertli ekibe bağlayan imzayı attı.

İKİ FUTBOLCU DA KAMPA KATILDI
29 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerinde daha önce Çanspor, Gönen Bld, Altındağ Bld, Afjet Afyonspor, Nazilli Bld, Ankaraspor'da forma giydi. İki futbolcu da sarı-lacivertli ekibin Afyon'da 18 Ağustos'a kadar sürecek kampına katıldı. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan isimlerin çok büyük bir çoğunluğuyla yollarını ayıran İzmir temsilcisi, yeni isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.

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