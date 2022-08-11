Aliağa’nın karatecileri şov yaptı

İZMİR Karate İl Şampiyonası müsabakasına katılan Taner Erol Spor Kulübü, 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı. Taner Erol Spor Kulübü'nün karate branşında eğitim gören minik sporcuları, Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen 30 Ağustos İzmir Karate İl Şampiyonasına katıldı. 9 kulüpten 400 sporcunun katıldığı turnuvaya Aliağa'yı temsilen katılan Taner Erol Spor Kulübü; 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya kazanarak kupayı Aliağa'ya getirdi. Başantrenör Taner Erol, kaliteli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Daha önce milli takıma 3 sporcu vermiştik. Bundan sonraki hedefimiz daha fazla sporcumuza ay yıldızlı formayı giydirmek" ifadelerini kullandı.

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