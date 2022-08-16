Fener gol oldu yağdı

Süper Lig'de geçen hafta Ümraniyespor ile berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya gol yağdırarak ilk galibiyetini aldı: 0-6. 8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi, King'in önüne yuvarladı. Topla buluşan King, kaleci Ertuğrul'u da çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 0-1. 16'da topla buluşmak isteyen Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre'yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı. 34'te Lincoln'un sağ taraftan açtığı ortada Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı: 0-2.

ARDA'DAN İKİ HARİKA GOL

45+3'te Samuel'in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi: 0-3. 58'de King, orta sahada baskıyla kazandığı topu sağ çaprazda bekleyen Valencia'ya aktardı. Savunma oyuncusunu çalımlayan Valencia'nın kalecinin üzerinden aşırdığı top ağlarla buluştu: 0-4. 86'da Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5. 90+2'de Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu

oyuncu maçın skorunu belirledi: 0-6.