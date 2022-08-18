Madalya yağmuru

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, ülkeler sıralamasında 267 madalya ile zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı sporcularımız, dün 13 altın, 8 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı. Milli sporcular organizasyonda 106 altın, 89 gümüş, 72 bronz madalya toplarken, Türkiye toplam 267 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor.

Geleneksel Türk Okçuluğu erkekler limitsiz menzil kategorisinde, Hüseyin Çalışkan altın, İbrahim Balaban gümüş ve Fatih Yıldız bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise; Fatma Ayvacı altın, Şebnem Saliha Çakıroğlu gümüş, Nagihan Tunç bronz madalyanın sahibi oldu. Atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin 3. oldu.

HAVUZA DAMGA VURDUK

Judo erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank altın madalyanın sahibi olurken, 100 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya kazandı. Kadınlarda 78 kiloda Nurcan Yılmaz ile +78 kiloda Kayra Sayit rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı.

70 kiloda Minel Akdeniz ise bronz madalya aldı. Eskrim flöre erkekler takım finalinde, Alp Eyüpoğlu, Martino Minuto, Mustafa Burak Çufadar ve Utku Özyalçın'dan oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eskrim kadınlar epe finalinde Aleyna Ertürk ile erkekler kılıç finalinde Enver Yıldırım altın madalya kazandı. Yüzme kadınlar 100 metre kurbağalama finalinde milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş 1., Hazal Özkan 2., yüzme kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde Deniz Ertan 1., Viktoria Zeynep Gümüş 2., yüzme 200 metre serbest stil finalinde Merve Tuncel 1., Beril Böcekler 2., 50 metre sırt üstü finalinde Ekaterine Avramova 1., Sezin Eligül 2., yüzme erkekler 800 metre serbest stil finalinde Mert Kılavuz 1., Yiğit Aslan 2., erkekler 200 metre kelebek finalinde Kaan Özcan 3., erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir 2., Hüseyin Emre Sakcı 2., 50 metre sırt üstü finalinde Mert Ali Satır 2., Doruk Tekin 3., İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Gümüş ve Merve Tuncel'den oluşan 4x100 metre serbest stil kadın bayrak milli takımı 1. oldu.

FUTBOLDA ŞAMPİYONUZ

İSLAMİ Dayanışma Oyunları'nda yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükselen U-23 Milli Takımı, 15 Temmuz Stadı'nda oynanan final maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 26. dakikada Metehan Altunbaş'ın attığı golle 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.