Başakşehir kaçamadı

UEFA Konferans Ligi Play- Off turu ilk maçında Başakşehir, evinde öne geçtiği maçta Belçika ekibi Antwerp ile berabere kalarak tur şansını rövanşa bıraktı: 1-1. 22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanının sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey'de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 33'te Jurgen Ekkelenkamp'ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey'in ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 36'da Berkay Özcan'ın pasında defansın arkasına sarkan Stefano Okaka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

KARŞILIKLI GOLLER

54'TE Berkay Özcan'ın pasında sol kanatta topu alan Mounir Chouiar'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 87'de Samuel Vines'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve 1-1 sona erdi.

MESUT ÖZİL İLK KEZ KADRODA

MEDİPOL Başakşehir'in yeni transferlerinden Mesut Özil, ilk kez Antwerp maçıyla birlikte maç kadrosuna dahil edildi. Maç eksiği bulanan yıldız futbolcu, turuncu-lacivertlilerin rezerv lig takımında forma giyiyordu.