Fener için sol bek iddiası

Yaz transfer sezonunda sol bek pozisyonunda Alioski'yi transfer eden ve elinde Novak ile beraber 2 sol bek bulunduran Fenerbahçe'ye dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Palmeiras'ta forma giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol bek Joaquin Piquerez'i Fenerbahçe yönetiminden istedi. Jesus'tan raporu alan kurmaylar, Palmeias'a Joaquin Piquerez için transfer teklifinde bulundu. Haberin detaylarında; Jorge Jesus'un Joaquin Piquerez'i çok istediği ve oyun tarzının, kendisine uyduğu kaydedildi.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulübün, Joaquin Piquerez'i şu an için satmaya yanaşmadığı ifade edildi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, tercih edilmesi halinde stoper ve sol açıkta da forma giyebiliyor. Kariyerine Uruguay takımlarından Defensor'da başlayan Joaquin Piquerez, daha sonra River Plate, Penarol gibi takımlarda oynadı. Joaquin Piquerez bu sezon toplamda 36 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti.

FENERBAHÇE UMUT'U İSTİYOR

SÜPER Lig'de geçen sezonu 20 golle 'Gol Kralı' olarak tamamlayan Umut Bozok için Fenerbahçe de devreye girdi. L'Equipe'te yer alan haberde, Galatasaray ve Trabzonspor'un uzun süredir yakından ilgilendiği 25 yaşındaki başarılı oyuncu için sarılacivertlilerin ilgisinin olduğu belirtildi. Geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lorient'te olan Umut Bozok, Fransız ekibinin teknik direktörü Regis Le Bris'in planlarında yer almıyor. Bu nedenle takımdan ayrılacak olan yıldız isim için 3.5 milyon Euro isteyen Lorient, 3 Türk kulübüyle de görüşmelerini sürdürüyor.