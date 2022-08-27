Trabzon’a genç aday

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor kadroyu olabildiğince genişletmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Andreas Cornelius'u yedekleyecek bir forvet arayışlarına başlayan bordo-mavililer, Groningen forması giyen 22 yaşındaki santrfor Jorgen Strand Larsen ile ilgileniyor. Trabzonspor şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen kulübü ve Norveçli yıldızla temaslara başladı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bologna da genç yıldızla ilgileniyor. 22 yaşında ve 1.93 boyunda olan Norveçli Jorgen Strand Larsen geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 32 maçta 14 gol attı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Jorgen Strand Larsen'in birçok maçını izlediği ve çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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