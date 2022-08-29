Devler yetişemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 79-72'lik skorla mağlup oldu. Müsabakaya hızlı başlayan Sırbistan, ilk periyodu 26-11 önde tamamladı. İkinci periyotta milliler özellikle Alperen Şengün ile hücumda biraz etkinliğini arttırsa da Nikola Kalinic'in son saniyede uzaktan attığı üçlükle Sırbistan devreye 21 sayı farkla 47-28 üstün girdi. Üçüncü periyotta ay-yıldızlılar, Cedi Osman, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün önderliğinde farkı 7 sayıya kadar düşürdü (48-55). Sırbistan, Guduric ve Kalinic ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulsa da milliler, Ercan Osmani'nin son saniyelerde bulduğu üçlükle periyodu 65-55 geride kapattı. Son periyodun başında Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın basketleri ile farkı 4 sayıya düşürdü (62-66). Cedi Osman'ın üst üste bulduğu basketlerle son 3 dakika kala maçta eşitlik sağlandı (71-71). Son anlarda kritik hatalar yapan milliler, 79-72 yenildi.

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