Şov başlıyor

41. Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri bugün oynanacak maçlarla başlayacak ve heyecan tavan yapacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında bugün saat 17.15'te Gürcistan'ın Tiflis kentinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı NTV yayınlayacak. Millilerimiz grupta Karadağ'ın dışında Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ile son olarak 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaştı ve parkeden 79-74'lük skorla galip ayrıldı.

4 GRUPTA 24 TAKIM VAR

18 Eylül'e dek Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da oynanacak turnuvada 4 grupta 24 ülke mücadele edecek. İlk 4 sırayı alacak ülkeler çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek. Son 16'da maçlar 10-11 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak. Organizasyon grup karşılaşmalarının ardından Almanya'da devam edecek.