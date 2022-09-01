  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Şov başlıyor

Şov başlıyor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün start alacak, 12 Dev Adam ilk mücadelesinde Karadağ’la karşılaşacak. A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımımız, Gürcistan'ın Tiflis kentinde saat 17.15'teki maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ay-yıldızlıların grubunda Karadağ dışında Gürcistan, Bulgaristan, Belçika ve İspanya yer alıyor

1.9.2022

Şov başlıyor

41. Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri bugün oynanacak maçlarla başlayacak ve heyecan tavan yapacak. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında bugün saat 17.15'te Gürcistan'ın Tiflis kentinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı NTV yayınlayacak. Millilerimiz grupta Karadağ'ın dışında Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile mücadele edecek. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ile son olarak 7 Eylül 2019 tarihinde oynanan FIBA 2019 Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşılaştı ve parkeden 79-74'lük skorla galip ayrıldı.

4 GRUPTA 24 TAKIM VAR
18 Eylül'e dek Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da oynanacak turnuvada 4 grupta 24 ülke mücadele edecek. İlk 4 sırayı alacak ülkeler çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek. Son 16'da maçlar 10-11 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde yapılacak. Organizasyon grup karşılaşmalarının ardından Almanya'da devam edecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA