Devler harika başladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yendi. İki takımın da sert savunmayla başladığı maçta pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi. İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ile sayı bulan A Milli Takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

YARIN RAKİP BULGARİSTAN

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Karadağ, farkı 2 sayıya (41-39) indirdi. Ayyıldızlı takım, son çeyreğe de 53-51 önde girdi. Son çeyreğin ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler bulurken, Karadağ, Dubljevic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 37. dakikaya girilirken 5 sayılık (61-66) fark yakaladı. Ay-yıldızlı takım, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını yarın Bulgaristan ile yapacak.

İLERİ GİTMEMİZ ÇOK ZOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bu akşamın tek olumlu tarafı galibiyet. Felaket bir oyun oynadık. Uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor. Şans eseri kazandık. Hakem son anda lehimize bir düdük çaldı, çalmayabilirdi de. Türk halkından bu kötü oyun için özür dilerim" dedi.