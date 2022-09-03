Haydi Devler bir daha

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında bugün Bulgaristan'la karşılaşacak. Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak. A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise İspanya'ya 114-87 mağlup oldu. A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor. Grupta bugün oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak.

EN İYİ DERECE 2001'DE GELMİŞTİ

A Milli Basketbol Takımı, 2017 yılında grubu 4. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, son 16 turunda karşı karşıya geldiği İspanya'ya ise 73-56 yenilerek turnuvaya veda etti. Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini ise 2001 yılında elde etti. İstanbul'da düzenlenen turnuvada ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla mağlup oldu ve ikinci oldu.

ATAMAN'DAN MAÇ KAZANDIRAN HAMLE

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakaya başantrenör Ergin Ataman damga vurdu. Bitime 1 dakika 17 saniye kala 68-65 önde olan Karadağ hücum sırasında kötü bir tercih yaptı. Sahaya kırmızı tişörtle çıkan Kendrick Perry, Ergin Ataman'ı takım arkadaşı sandığı için ona pas yolladı. Ataman'ın kırmızı tişörtü 12 Dev Adam için avantaj olurken o dakikadan itibaren Karadağ sayı bulamadı ve Türkiye geriden gelerek maçı kazandı.