Terim’in Bodrum hayali

1. Lig'de ilk üç haftada 7 puan toplayıp dikkatleri üzerine çeken Bodrumspor, daha baştan Süper Lig iddiasını kanıtlarken dün kulüple ilgili çarpıcı bir haber gündemde yer aldı. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in geçtiğimiz 30 Ağustos'ta F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in Bodrum Yalıkavak'taki evinde verdiği davete katıldığı ve bu davette yeşil-beyazlı kulübe yönelik çarpıcı ifadeler kullanıldığı öğrenildi. Terim'in turizm cenneti Bodrum'un 1. Lig'deki temsilcisinin başarısından övgüyle bahsettiği ve kulüple ilgili yapılacak hamlelerle Monaco gibi tüm dünyada tanınabileceğini iddia ettiği bildirildi. Tecrübeli hocanın, "Bodrumspor'u parlatmamız halinde Avrupa'da söz sahibi kulüpler arasına sokabiliriz. Avuç içi kadar olan Monaco'yu dünya tanıyor. Bodrum'u neden tanımasınlar. Bunun için çalışıp, çaba sarf edilirse Bodrum Monaco gibi olur" dediği kaydedildi.

ALİ ŞEN'LE BODRUM'UN MAÇINI İZLEYECEK

SON olarak G.Saray'da görev yapan teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki haftalarda Bodrumspor'un bir iç saha maçını izlemeye gideceği, F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in de Terim gibi yeşil-beyazlı kulübe tribünden destek vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Bodrum'un önceliğinin Süper Lig ardından Avrupa olması gerektiğini belirttiği kaydedilirken Terim'e efsane başkan Ali Şen'in de tam destek verdiği bildirildi

EYÜP ÖNÜNDE

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta uzatmanın son dakikasında yediği golle evinde Adanaspor'la 3-3 berabere kalan 7 puana sahip lider Bodrumspor, bugün aynı punda olan takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Adem Cinek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün ise 65 TL olarak satışa çıktı. Maç TRT Avaz ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.