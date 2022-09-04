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Devler tam gaz

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda Karadağ’ın ardından Bulgaristan’ı da yenerek ikide iki yapmayı başardı. Ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını geride bitirdi. 4. periyotta ağırlığını koyan millilerimiz, rakibini 14 sayı farkla yendi

4.9.2022

Devler tam gaz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 101 - 87 mağlup etti. Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı. Özellikle 4'üncü periyotta sahaya ağırlığını koyan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki 2. maçını da kazanmayı başardı.

CEDİ OSMAN 25 SAYI İLE COŞTU
Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Larkin 13 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan'dan Aleksandar Vezenkov oldu. Tiflis Arena'da oynanan maçı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

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