Menemen FK kayıp

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona üç puanla giren Menemen FK, deplasmanda öne geçmesine rağmen Ankaraspor'a 3-1 mağlup oldu. 6. dakikada gelişen Menemen FK atağında karşı karşıya pozisyonda önce Mertcan Açıkgöz, sonra Ali Özgün gole ulaşamadı. 22'de Atalay Gürel kaleciyle karşı karşıya kaldığı an vurdu, aut. 35'te ceza sahasında Emre Keskin düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ali Özgün kullandı: 0-1. 63'te orta sahada kaptırılan top savuna arasına oynandı, Burak Tarlabölen vurdu: 1-1.

SON SÖZ SEDAT'IN

75'te serbest vuruşta savunmadan seken topa Bahattin Köse altıpas içerisinden vurdu: 2-1. 90+8'de Menemen FK beraberliği ararken az adamla yakalandı, Sedat Cengiz ceza sahası solundan plaseyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.