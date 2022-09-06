FIBA’dan skandal cevap

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, iki kez uzatmaya giden maçta Gürcistan'a 88-83 mağlup olurken, maç sırasında ve sonunda büyük skandallar yaşandı. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan kavga geceye damga vururken, milli oyuncularımıza da koridorda rakip oyuncular ve Gürcistan polisi saldırdı. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer bunu getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz" açıklamasını yaparken gözler FIBA'ya çevrilmişti.

SKANDAL CEVAP GELDİ

TBF ayrıca, kural hatası nedeniyle de FIBA'ya başvuda bulundu. Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz ettik. Ancak, FIBA skandal bir karara imza atarak başvurumuza ret kararı verdi. FIBA'nın açıklamasında 'sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' ifadeleri yer aldı..

İSYAN ETTİ

ANTRENÖR Ergin Ataman organizasyonun çağ dışı olduğunu kaydederek "Her gün 45-50 dakika yol gidiyoruz. Otelde oyuncularımız aç durumda. Buna rağmen mücadele ediyoruz" dedi.

BİZE SALDIRDILAR

FURKAN, "2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savu nduk. Dik bir şekilde ayakta durduk. Bizimle öyle konuşan cevabını alır" dedi.

RAKİP BELÇİKA

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu dördüncü maçında bugün Belçika ile karşılaşacak. Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak. İki takım da grupta oynadığı maçlarda ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti. Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.