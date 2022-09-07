Devlerden müthiş zafer

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 mağlup etmeyi başardı. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, ilk periyodu 20-6 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve ilk yarıyı da 37-30 önde tamamladı.

FEDERASYONDAN CAS AÇIKLAMASI

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi. Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildiği maçta kural hatası yapıldığına yönelik FIBA'ya yapılan itirazın reddedilmesini kınarken CAS'a başvuracaklaranı açıkladı.