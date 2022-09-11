Kahreden veda

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatma bölümü sonucunda 87-86 yenilerek elendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, ilk periyodu 18-11, ilk yarıyı da 43-35 önde kapattı. İkinci yarıda Buğrahan'ın dış atışlardaki muhteşem performansıyla damgasını vurduğu 3. çeyrekte rakibine yaklaşık 7 dakika sayı şansı vermeyen ve 19-0'lık seri yakalayan ay-yıldızlılar, son çeyreğe 57-49 üstün girdi.

Son çeyreğe Fransa daha etkili başlasa da A Milli Takım, bitime 44.9 saniye kala 75-73 öne geçti. Bitime 12.2 saniye kala Cabbarot'nun yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası milliler iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. A Milli Takım, kenardan kullandığı topu da kısa sürede kaybedince Gobert bitime 2,5 saniye kala kaydettiği basketle skoru eşitledi, maç da bu sayıyla uzatmaya gitti:

77-77. NEFESLER KESİLDİ

Uzatma bölümünde milliler, bitime 38.2 saniye kala skoru 87-86 yaptı. Fransa'nın hücumunda Gobert, bitime 13.4 saniye kala kullandığı iki serbest atışta da isabet sağlayamadı. Ancak A Milli Takım'ın son hücumunda Furkan Korkmaz topu kaybetti ve çekişmeli geçen karşılaşmayı 87-86 kazanan Fransa, çeyrek finale yükseldi.

BAŞARIYI UNUTTUK

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatma bölümü sonucunda 87-86 yenilerek elenen A Milli Takım, Avrupa şampiyonalarında başarıyı unuttu. Avrupa Şampiyonası'nda 25 kez mücadele eden milliler, en iyi derecesini Türkiye'deki 32. organizasyonda elde etti. 2001'deki şampiyonada ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan A Milli Takım, taraftarlarının büyük desteğiyle finale kadar çıktı ancak Yugoslavya'ya yenilerek gümüş madalyayla yetindi. Milliler, derece elde ettiği bu organizasyonun ardından katıldığı 9 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamadı. Sekiz şampiyonada ilk 8'e bile giremeyen A Milli Takım, Polonya'da 2009'daki Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci oldu.