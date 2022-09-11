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Ne yaptın Soma?

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İlk iki haftada puan alamayan Soma, Sivas Bld’yle 90+7’de yediği golle yenişemedi

11.9.2022

Ne yaptın Soma?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçını kaybeden ve puanla tanışamayan Somaspor, kötü gidişatı Sivas Belediyespor karşısında da durduramadı: 1-1. Karşılıklı ataklarla başlayan karşılamanın ilk devresinde her iki takımın da gol çabaları sonucu değiştirmedi. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci devreye daha etkili başlayan ev sahibi Somaspor, 63. dakikada golü buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Can, Siyah İnciler'i öne geçirdi: 1-0. Bu golden sonra girdiği pozisyonlarda farkı artıramayan Somaspor, 90+7. dakikada Barış'ın golüyle yıkıldı: 1-1.
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