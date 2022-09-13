Avrupa’da Türk haftası

AVRUPA'DA hafta sonu oynanan mücadelelerde Türk futbolcular, forma giydikleri takımlarda gol yükünü sırtladı. Belçika Ligi 8. hafta karşılaşmasında Westerlo, Göztepe'den kadrosuna kattığı Halil Akbunar'ın attığı golle Anderlecht'i 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Halil bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İspanya'da Getafe, Real Sociedad'ı 2-1 yenerken, milli futbolcu Enes Ünal 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Enes'in 45+5. dakikada attığı muhteşem frikik golü sosyal medyada gündem oldu. İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta ile Cremonese 1-1 berabere kaldı. Atalanta'nın golünü milli futbolcu Merih Demiral kaydetti. Milli futbolcu 90 dakika forma giyerken bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Hollanda Eredivisie'ın 6. haftasında NEC Nijmegen ile Fortuna Sittard ile kapışırken Fortuna'ya puanı Oğuzhan Özyakup getirdi. 71. dakikada yaklaşık 30 metre mesafeden rakip kaleyi yoklayan Oğuzhan topu ağlarla buluşturdu. Hollanda Ligi'nde ise Feyenoord Rotterdam'ı 3-0 ile geçerken kazandı. Feyenoord'un ilk golünü Orkun Kökçü kaydetti.