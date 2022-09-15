Vurduğunuz gol olsun

Avrupa'daki temsilcilerimiz bugün 2. hafta maçlarında boy gösterecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekibimiz Trabzonspor, H Grubu'ndaki mücadelede saat 19.45'te Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

İlk maçı Ferencvaros deplasmanında 3-2 kaybeden takımımız gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe 22.00'de deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak. D.Kiev engelini geçen sarı-lacivertliler ikide iki yapmayı planlıyor.

KONFERANS LİGİ'NDE HEYECAN VAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de heyecan fırtınası yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında G Grubu'nda Sivasspor 19.45'te Romanya'nın Cluj takımına konuk olacak. A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir 22.00'de sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Sivasspor gruptaki ilk sınavında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmış, Başakşehir de deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenmişti. Mücadeleler Exxen platformundan yayınlanacak.