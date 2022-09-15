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Vurduğunuz gol olsun

Temsilcilerimiz bugün Avrupa’da ikinci hafta maçlarına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 19.45'te Trabzon Kızılyıldız'ı ağırlarken, F.Bahçe 22.00'de Rennes'e konuk olacak. Konferans Ligi'nde 19.45'te Sivas Cluj ile saat 22.00'de ise Başakşehir Fiorentina ile oynuyor

15.9.2022

Vurduğunuz gol olsun

Avrupa'daki temsilcilerimiz bugün 2. hafta maçlarında boy gösterecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekibimiz Trabzonspor, H Grubu'ndaki mücadelede saat 19.45'te Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

İlk maçı Ferencvaros deplasmanında 3-2 kaybeden takımımız gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe 22.00'de deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olacak. D.Kiev engelini geçen sarı-lacivertliler ikide iki yapmayı planlıyor.

KONFERANS LİGİ'NDE HEYECAN VAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de heyecan fırtınası yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında G Grubu'nda Sivasspor 19.45'te Romanya'nın Cluj takımına konuk olacak. A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir 22.00'de sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Sivasspor gruptaki ilk sınavında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmış, Başakşehir de deplasmanda Hearts'ı 4-0 yenmişti. Mücadeleler Exxen platformundan yayınlanacak.

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