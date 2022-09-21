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Haberler Spor KSK’de rota Kuzminskas

KSK’de rota Kuzminskas

Kadrosundaki tüm yabancıları gönderen ve 5 yeni isim alan Pınar Karşıyaka 32 yaşındaki Litvanyalı uzun forveti kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

21.9.2022

KSK’de rota Kuzminskas
Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi tüm yabancılarını değiştirip 5 yeni yabancı alan Pınar Karşıyaka, Litvanyalı yıldız Mindaugas Kuzminskas'a kanca attı. Kariyerinde NBA'de New York Knicks dahil Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Unicaja Malaga, Olimpia Milano, Olympiakos, Lokomotiv Kuban ve Zenit gibi birçok takımda forma giyip EuroBasket'te 2013 ve 2015 yıllarında milli formayla gümüş madalya kazanan 32 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvetle pazarlıklar sürüyor.

ANGEL DELGADO TAKIMA KATILDI
Son olarak EuroBasket 2022'de 10 sayı, 2.5 ribaund, 0.7 asist ortalamaları tutturan Kuzminskas, geçen sezon Euroleague'de Zenit formasıyla 7.7 sayı ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Sezon öncesi son prova niteliğindeki Pınar Cup'taki ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Pınar Karşıyaka'da Dominik Milli Takımı'nda forma giydiği için hazırlık döneminde yer almayan pivot Angel Delgado da İzmir'e gelip takıma katıldı.
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