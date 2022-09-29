Kupa Ziraat’ın

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart oldu. İzmir ekibi beklenen performansını sergileyemedi ve ikincilikle yetindi. Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 aldı. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen ikinci seti 26-24'lük skorla hanesine yazdıran Ziraat Bankkart, final maçında 2-0 öne geçti. Üçüncü sette zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışan İzmir temsilcisi bu bölümü de 25-20 kaybetti ve salondan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Böylelikle Başkent temsilcisi 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

DİĞER