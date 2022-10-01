Arkas mı? Altekma mı?

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk maçında bugün Arkas Spor ve Altekma, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maç saat 16.00'da başlayacak. Lig maratonu öncesi Kupa Voley'de yoluna devam eden Arkas, hafta içinde Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı finalde Ziraat Bankkart'a kaybetmişti. Kupa Voley'den erken elenen Altekma ise tüm konsantrasyonunu lige verecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, sezona iyi oyun ve galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

TEK HEDEF GALİBİYET

ÖZDEN, "Kadromuzu büyük ölçüde koruduk ve nokta transferlerle eksiklerimizi tamamladık. Altekma karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor, tüm İzmirli voleybolseverleri maça davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Altekma'nın başantrenörü Levent Matmeriçli, yaptığı açıklamada, 8 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, bu isimlerden 4'ünün yaş ortalamasının 18 civarında olduğunu söyledi. Amaçlarının geçen senelerdeki gibi iyi bir takım konumuna gelmek olduğunu kaydeden Matmeriçli, "Lige renk katacağımızı, Play-Off'u zorlayacağımızı hatta her şey yolunda giderse ilk 6'yı zorlamak istediğimizi açık yüreklilikle söyleyebilirim" şeklinde konuştu.