Icardi aynısını PSG’de de yapmıştı

GALATASARAY'DA Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almayan Icardi'nin sakat olduğu açıklansa da yıldız ismin özel hayatında yaşadığı sorunlar sebebiyle oynamadığı iddia edilmiş hatta 29 yaşındaki ismin Arjantin'e gittiği öğrenilmişti. İtalyanlar da Icardi'nin gittibir yıl önce PSG için oynarken de aile sorunları nedeniyle Arjantin'e gittiğini duyurdu.

Haberde, "Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğini kurtarmak için her zamankinden daha kararlı. G.Saray'ın son maçına çıkmamayı tercih eden forvet, menajer eşini geri kazanmak için Arjantin'e uçtu. Aynısı PSG'de oynarken ve China Suarez ile flört ederken de oldu" denildi. G.Saray Başkanvekili Erden Timur ise yaptığı açıklamada, "Adalesinde sorun olduğu için oynamadı. Ailesi için de ülkesine gitti" diye konuştu.

DİĞER